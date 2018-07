PSA e Inria insieme per un lab su intelligenza artificiale

Groupe PSA e Inria annunciano la creazione di un OpenLab dedicato all'intelligenza artificiale. Le tematiche studiate riguarderanno il veicolo intelligente e a guida autonoma, i servizi di mobilità, la produzione, gli strumenti di progettazione, il design, il marketing digitale, la qualità e la finanza.



L'OpenLab assicura una sinergia con l'Istituto Praire, PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE, un'eccellenza nell'intelligenza artificiale che riunisce una dozzina di attori tra università e aziende, fra cui Groupe PSA e Inria.



Alcuni risultati della ricerca portata avanti dall'Istituto andranno ad alimentare temi della ricerca applicativa per il settore automobilistico. L'OpenLab IA si aggiunge alla rete mondiale di 18 strutture già esistenti per Groupe PSA: 12 si trovano in Francia, 4 in Cina, 1 in Brasile e 1 in Marocco. Gli OpenLabs, in qualità di strutture di ricerca, riuniscono equipe e risorse sperimentali di Groupe PSA e dei laboratori partner.



Quest'approccio si inserisce nella politica di Open Innovation di Groupe PSA e della sua rete StelLab (Sciences & Technologies Exploratory Lean Laboratory) creata nel 2010 per favorire gli scambi scientifici.