Via libera al progetto del suv compatto Skoda per l'India

ROMA - Luce verde dal Gruppo Volkswagen, di cui Skoda fa parte dal 1995, per l'avvio del progetto industriale che prevede la costruzione di un nuovo suv compatto in India a partire dal 2020, primo modello di una gamma che la Casa boema svilupperà espressamente per quel mercato. L'auto, che nel design e nell'architettura sarà fortemente ispirata alla concept Model X presentata lo scorso marzo al Salone di Ginevra, sarà realizzata sulla piattaforma MQB0, la stessa della Seat Arona e di molti altri modelli compatti del Gruppo,e utilizzerà lo stabilimento del Gruppo già esistente ad Aurangbad, nell'India occidentale, sviluppato espressamente per questo ambizioso programma di crescita in quel mercato. Skoda, a cui recentemente il Gruppo Volkswagen ha affidato - nella ristrutturazione delle responsabilità che attribuisce ai vari marchi specifiche aree del mondo - la strategia per i mercati della Russia e dell'India, investirà nei prossimi anni una cifra pari a un miliardo di euro. L'obiettivo è quello di competere efficacemente cn i principali 'attori' in India - a cominciare da Maruti Suzuki.



Honda, Nissan-Renault e Hyundai - e puntare a conquistare entro il 2025% una quota del mercato locale del 5%.