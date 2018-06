Volkswagen firma accordo con Ruanda per presenza nel Paese

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Prosegue l'Operazione Africa che il Gruppo Volkswagen ha varato per arrivare a svolgere un ruolo primario nei mercati emergenti di quel Continente attraverso quelle che l'azienda definisce 'Integrated Mobility Solution'.



Un accordo in questo senso è stato siglato nella capitale del Ruanda Kigali da Thomas Schaefer, CEO di Volkswagen Group South Africa e responsabile per la regione Sub-Sahara e il presidente della Repubblica del Ruanda Paul Kagame. Il programma, in cui Volkswagen sta investendo 20 milioni di dollari, prevede la creazione di una nuova sede operativa che comprenderà una linea di montaggio (capacità 5.000 veicoli all'anno, inizialmente Polo e Passat), le aree dedicate alla vendita e all'assistenza, un centro di formazione e uffici dedicati ad una nuova società che si occuperà delle soluzioni di mobilità condivisa, gestibile via App. Quello dei servizi accessibili alla popolazione - gli smartphone sono molto diffusi - è uno dei punti centrali della strategia Volkswagen per espandersi in Africa. In Ruanda, in particolare, il progetto prende il via con il car sharing rivolto principalmente alle aziende della capitale Kigali. Un servizio di trasporto on demand seguirà entro la fine dell'anno e ulteriori proposte di mobilità sono previste per il 2019. Il Ruanda è il mercato ideale per le nuove soluzioni di mobilità perché la popolazione è molto 'digitalizzata'. Inoltre, la domanda di mobilità è in crescita e le offerte attuali non riescono a tenere il passo con queste esigenze. Attualmente Volkswagen è attiva, oltre al Ruanda, in Sudafrica, Nigeria, Kenya e Algeria. (ANSA)