(ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - ''Harley-Davidson dovrebbe restare al 100% in America. Ho fatto tanto per voi, e ora questo''. Lo twitta il presidente americano Donald Trump, riferendosi alla decisione di Harley di spostare parte della produzione fuori dagli Stati Uniti per aggirare i dazi dell'Ue.



''Altre societa' stanno tornando. Non ci dimenticheremo, e non dimenticheranno i vostri clienti o i vostri contenti rivali''.