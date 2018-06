Seat, a Martorell fotovoltaico grande 40 campi da calcio

ROMA - Un impianto fotovoltaico di 276.000 metri quadrati: con un'estensione totale pari a 40 campi da calcio, Seat ha inaugurato nel 2013 un totale di sei impianti fotovoltaici con oltre 53.000 pannelli solari. Situata sul tetto delle officine e nella zona di sosta dei veicoli usciti dalle linee di produzione, questa struttura ha generato oltre 112 milioni di kWh da quando è stata messa in funzione. L'impianto di Martorell produce energia sufficiente per caricare 3.000 telefoni cellulari al giorno per un anno: ogni anno, in questo impianto vengono generati oltre 17 milioni di kWh, abbastanza per soddisfare le esigenze di una città di 15.000 abitanti o caricare 3 milioni di telefoni cellulari al giorno per un anno intero. L'elettricità generata viene riutilizzata in fabbrica e rappresenta il 6% del fabbisogno energetico di Martorell. Di fatto, questo ammontare di energia ha consentito la produzione di 67.000 automobili da quando la struttura è diventata operativa. Questa struttura aiuta anche ad avere aria più pulita, poiché riduce le emissioni annue di CO2 di circa 4.000 tonnellate paragonabile a quella che svolgerebbero cinque Central Park insieme, ossia un polmone verde di 17 chilometri quadrati, in un anno. L'obiettivo dell'azienda è ridurre del 50% entro il 2025 il consumo di acqua, le emissioni di CO2 e i rifiuti generati (tra le altre cose) rispetto al 2010.