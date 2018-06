Seat guida l'espansione del gruppo Volkswagen nel Nord Africa

ROMA - Seat guiderà la crescita del gruppo Volkswagen nel Nord Africa. L'azienda spagnola è stata scelta dal quartier generale di Wolfsburg per coordinare d'ora in poi la strategia del gruppo e dei suoi marchi presenti nella regione, identificherà le sinergie e promuoverà accordi di collaborazione con altre aziende. Questa decisione rientra nella strategia del gruppo Volkswagen volta a decentralizzare la propria struttura con l'obiettivo di acquisire maggiore velocità ed efficienza.



''Il Gruppo Volkswagen ha assegnato a Seat la guida del Nord Africa in virtù del successo del progetto avviato lo scorso anno in Algeria con lo stabilimento per l'assemblaggio di Relizane, che sta funzionando a pieno regime - ha precisato il presidente Seat, Luca de Meo -. È una grande responsabilità guidare la strategia del Gruppo in una regione emergente come il Nord Africa e l'assumiamo convinti di potercela fare''.



Il Nord Africa è una delle regioni chiave nella strategia di globalizzazione di Seat. La casa automobilistica ha l'obiettivo di incrementare la propria presenza internazionale oltre i confini dell'Europa e rafforzare la sua presenza nei cinque continenti. L'Algeria gioca un ruolo essenziale In questa strategia: il Paese nordafricano è uno dei cinque mercati Seat a livello mondiale con il maggiore volume di vendite nel 2018, insieme a Germania, Spagna, Regno Unito e Francia, nonché il Paese dove le consegne crescono più velocemente (con oltre 10.700 unità vendute tra gennaio e maggio, rispetto alle 1.000 unità vendute nello stesso periodo del 2017). Inoltre, Seat è già presente in maniera solida in altri mercati della regione, come Marocco e Tunisia. Sovac (importatore del Gruppo Volkswagen in Algeria) e il gruppo hanno inaugurato a luglio 2017 uno stabilimento di assemblaggio multimarca nella città di Relizane, 280 km a sudovest di Algeri. Seat è attualmente a capo del progetto di Relizane, dove assembla la nuova generazione di Ibiza e a breve comincerà la commercializzazione di Leon e Arona, che verranno prodotte a Martorell e il cui assemblaggio finale avrà luogo appunto nell'impianto algerino.