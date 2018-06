Ghosn (Renault), zero possibilità di acquistare Nissan

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - Ci sono ''zero possibilità'' che Renault acquisti Nissan e Mitsubishi. Lo afferma l'amministratore delegato di Renault Carlos Ghosn, che è anche presidente di Nissan e Mitsubishi. Intervenendo all'assemblea di Mitsubishi, riporta il Wall Street Journal, Ghosn chiarisce così il futuro di un'alleanza che va avanti da 19 anni. ''Chi chiederà che Nissan e Mitsubishi siano interamente controllate da Renault ha zero possibilità di ottenere il risultato''.