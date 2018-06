Scorporo settore Truck & Bus Volkswagen diventa Traton Group

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Con sospetta puntualità, nello stesso giorno in cui Volkswagen e Ford hanno annunciato di lavorare ad una JV che, interessando numerosi ambiti comuni, potrebbe assumere dimensioni 'planetarie', dal Gruppo di Wolfsburg è arrivato anche l'ufficializzazione dello scorporo del settore Volkswagen Truck & Bus, al termine di un iter che parte dalla nuova denominazione Traton Group. Sotto questa nuova denominazione - che nasce dai termini TRAsformazione, TONnellaggio ma anche ON, come il comando di accensione - dal terzo trimestre del 2018 verranno raggruppate le marche MAN, Scania, Volkswagen Caminhoes & Onibus e Rio, creando così un vero colosso nel settore del trasporto di merci e di persone. La riorganizzazione di Volkswagen Truck & Bus come società indipendente è il primo passo verso la quotazione in borsa di Traton Group, uno dei cambiamenti previsti dal Gruppo Volkswagen per superare le difficoltà finanziarie legate al Dieselgate e - non è escluso - lasciare una porta aperta a Ford per entrare, in questo caso anche con capitali, nell'importante settore dei veicoli pesanti di Traton Group. "La nuova denominazione - ha detto Andreas Renschler, CEO di Volkswagen Truck & Bus Group e membro del board di Volkswagen AG - promuoverà anche la nostra visibilità come gruppo leader nelle soluzioni innovative di trasporto. E farà crescere la nostra attrattività per i nuovi talenti e per i mercati dei capitali".



