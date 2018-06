Tesla: Musk guarda alla Germania per la prima Gigafactory europea

NEW YORK - La prima 'Gigafactory' di Tesla in Europa potrebbe essere in Germania. L'impianto per la produzione di batterie avrebbe ''senso al confine franco-tedesco, vicino ai paesi del Benelux'' afferma Elon Musk, il numero uno di Tesla. La società ha già attività in Germania, a Pruem.

In precedenza il magazine britannico Autocar aveva parlato della scelta del Benelux (l'area che comprende Belgio, Olanda e Lussemburgo) per realizzare l'impianto.

Secondo il giornale, il piano per lo sbarco industriale nel nostro Continente era stato annunciato alla fine del 2016, dopo l'acquisizione dell'azienda tedesca Grohmann Engineering specializzata in processi produttivi automatizzati. Ed ora sarebbero maturi per giocare questa nuova 'pedina' nel sistema industriale di Tesla che, viene precisato da Autocar, arriverà comunque dopo l'avvio dell'altra Gigafactory programmata in Cina, a Shanghai.

Attualmente Tesla sta utilizzando l'impianto della Grohmann Engineering a Pruem, in Germania (non lontano dall'area identificata per la fabbrica) per lo sviluppo delle auto e dei sistemi produttivi, mirati particolarmente a rendere più redditizia la fabbricazione della compatta Model 3. La Casa di Palo Alto ha comunicato che a Pruem verranno creati nei prossimi due anni 1.000 nuovi posti di lavoro.