Volvo apre primo impianto Usa, per veicoli elettrificati

(ANSA-AP) - RIDGEVILLE (USA), 20 GIU - Volvo ha inaugurato il suo primo impianto negli Stati Uniti a Ridgeville, in Carolina del Sud, dove punta a produrre, a regime, 130.000 auto ibride o 100% elettriche all'anno. Le prime auto ad uscire dalle linee di produzione del costruttore svedese, controllato dalla cinese Geely, dovrebbero essere, in autunno, le nuove berline S60.



Volvo produce veicoli ibridi in tutti i suoi impianti e ha già annunciato che tutti i suoi veicoli saranno elettrificati dal 2019. Nell'impianto lavoreranno 1.500 dipendenti entro la fine dell'anno e 4.000 entro la fine del 2021, data in cui si produrrà anche il nuovo suv XC90.