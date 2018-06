Sarà Opel a sviluppare i nuovi 4 cilindri a benzina del Gruppo PSA

ROMA - La prossima generazione di motori quattro cilindri benzina del Gruppo PSA sarà sviluppata dal centro Opel di Ruesselsheim, in Germania. Lo ha annunciato la Casa francese di cui fa parte, come noto, la marca tedesca ceduta da GM a PSA nel 2017. Opel lavorerà sull'attuale generazione dei PureTech 1.6L in alluminio per sviluppare nuovi monoblocchi e nuove architetture che potranno essere utilizzata in combinazione con unità elettriche di diverse dimensioni per dar vita a motori mild hybrid o full hybrid plug-in. Tra le caratteristiche di questa nuova generazione di 4 cilindri a benzina - che puntano alla massima efficienza e al minimo impatto ambientale - vi saranno la sovralimentazione, l'iniezione diretta del carburante e il comando a fasatura variabile per le valvole. ''Ruesselsheim aveva già la responsabilità globale di questo tipo di motori nel periodo in cui facevamo parte di GM - ha dichiarato Christian Mueller, direttore generale dell'ingegneria alla Opel - e il programma di sviluppo di una nuova generazione di 4 cilindri a benzina ci permetterà di mettere a frutto tutte le nostre competenze chiave. Un nuovo tipo di iniezione diretta 'povera' in combinazione con la tecnologia ibrida consoliderà la leadership del Gruppo PSA nella riduzione delle emissioni di CO2''. Opel ha confermato che questi motori - che affiancheranno il 3 cilindri 1.2 PureTech, che continuerà ad essere proposto - saranno montati da modelli Peugeot, Citroen, DS, Opel e Vauxhall destinati a partire dal 2022 in Europa, in Cina e nel Nord America, una indicazione quest'ultima che conferma le intenzioni di espansione di PSA in quel vasto mercato.