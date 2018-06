Daimler starebbe valutando separazione settore truck da auto

ROMA - Se dovessero esserci necessità a livello di finanza, il Gruppo Daimler potrebbe seguire quanto sta facendo Volkswagen AG e separare in due diverse società l'attività auto e quella dei veicoli pesanti. Lo ha detto Martin Daum, CEO del settore truck di Daimler, durante un incontro con la stampa Usa presso il Portland International Raceway in Oregon. Questa separazione, riferisce Bloomberg, servirebbe a migliorare la valutazione del titolo Daimler, che quest'anno è sceso del 12% nonostante l'ottimo andamento del settore auto Mercedes. Una tesi confermata dallo stesso Daum che ha detto ai reporter durante l'incontro in Oregon che il progetto "non è voluto dal management dell'azienda quanto dagli azionisti. Sono loro che vogliono che si realizzi".