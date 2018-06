Peugeot, quota al 5,85% nonostante stallo mercato maggio

ROMA - Nonostante la battuta d’arresto del mercato a maggio, Peugeot continua a far salire la propria quota di mercato mensile rispetto allo scorso anno e, nei primi 5 mesi del 2018, si posiziona al 5,85% di quota complessiva. Crescono i volumi di vendita di quasi l’8% rispetto al 2017 (gennaio-maggio), con le gamme suv e 308 che determinano la spinta commerciale. Nel mercato delle autovetture, di fronte ad un mercato sostanzialmente stabile (-0,34%), Peugeot cresce - in particolare - del 7,53% sull’anno, con una quota cumulata al 5,7%. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, i mezzi del Leone crescono in volume di oltre il 10% e generano una quota di mercato da inizio anno del 7,89%, in crescita del 10% sullo scorso anno.