Norme inquinamento, veicoli Porsche regolarmente in vendita

ROMA - Porsche è al lavoro per l'aggiornamento della sua gamma con modelli in linea con i nuovi standard sulle emissioni europee in vigore dal prossimo primo settembre. I veicoli della Casa di Stoccarda, comunque, sono regolarmente acquistabili presso i Centri Porsche, così come è possibile fare ordini, anche se la gamma è stata temporaneamente limitata. Dal prossimo primo settembre - ricorda una nota della Casa automobilistica tedesca - tutte le auto di nuova immatricolazione in Europa saranno sottoposte ai cicli di misurazione WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) e entrerà inoltre in vigore un nuovo standard per l'omologazione delle emissioni inquinanti. A partire da quella data, si rende necessaria la transizione a una gamma di veicoli dotati di filtro anti-particolato anche per le motorizzazioni a benzina e il completamento del processo relativo alle nuove omologazioni per le immatricolazioni di vetture nuove. Porsche è così intervenuta su un articolo pubblicato dal periodico tedesco Auto Zeitung che la Casa di Stoccarda contesta con decisione, in quanto "la transizione della produzione a veicoli a benzina equipaggiati con filtro anti-particolato ha solo determinato una limitazione delle opzioni di configurazione". Come era già stato comunicato nei giorni scorsi, la gamma dei modelli Porsche è stata temporaneamente limitata. Nonostante questo i clienti che fossero interessati all'acquisto di una Porsche possono contattare i Centri Porsche per effettuare ordini anche nel periodo di transizione. In attesa della ripresa regolare della produzione dei vari modelli, rimangono comunque a disposizione per la vendita tutte le vetture attualmente presso i Centri Porsche nonché la produzione dei mesi di giugno e luglio che continuerà regolarmente.



La fase di transizione prevede un'introduzione scaglionata del filtro sui diversi modelli della gamma Porsche. A partire da settembre, modelli selezionati delle gamme 911 e 718 saranno disponibili con filtro anti-particolato benzina. La 911 4 GTS con trazione integrale e cambio a doppia frizione PDK sarà disponibile sin da subito in tre versioni: Coupé, Cabriolet e Targa. Oltre che sulle varianti della 911 4 GTS, la nuova tecnologia per il filtro anti-particolato verrà introdotta sulla 718 a partire dai modelli base e GTS, successivamente sulle altre linee di prodotto del portafoglio Porsche. Per tutti i nuovi modelli che verranno lanciati nel periodo di transizione, tutte le varianti iniziali disponibili con motore a benzina saranno equipaggiate sin da subito. ''Le scadenze fissate dalla Ue per la certificazione in base ai cicli di misurazione WLTP che sono stati anticipati di un anno con un preavviso brevissimo - ha dichiarato il CEO di Porsche, Oliver Blume - ci ha sottoposto a una pressione enorme.



Il lavoro preparatorio è stato avviato da oltre un anno e stiamo facendo buoni progressi. Vista la scarsissima disponibilità di banchi di prova, che si sta ripercuotendo su tutti i costruttori, ci troviamo ora ad affrontare una sfida notevole.



Dobbiamo quindi darci delle priorità. Ciò nonostante, siamo assolutamente a favore di una modalità più realistica di determinazione dei valori delle emissioni''.