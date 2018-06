Mercedes investe 1 miliardo euro in primo impianto full flex

ROMA - Con la posa della prima pietra, Mercedes-Benz ha avviato i lavori per la realizzazione in Ungheria, a Kecskemét, di uno stabilimento che avrà nella "totale flessibilità produttiva" la sua principale caratteristica. L'impianto affiancherà l'attuale, in funzione nella stessa area dal 2012.



Per la nuova opera, che sorgerà a 90 km da Budapest e a regime occuperà 2.500 persone, la Casa tedesca ha previsto uno stanziamento di 1 miliardo di euro. La fabbrica verrà edificata su un'area di 382.033 metri quadrati, pari allo spazio occupato da 54 campi di calcio. Il complesso prevede un alto livello di digitalizzazione ed è disegnato per rispettare la "sostenibilità" produttiva, con grande attenzione per la qualità del lavoro degli addetti.



"Stiamo costruendo il primo impianto Full-Flex della rete globale di stabilimenti di Mercedes-Benz Cars - ha sottolineato nell'occasione Markus Schafer, Membro del Divisional Board della multinazionale tedesca -. In una struttura di questo tipo possono essere assemblate sulla medesima linea e con grande flessibilità veicoli progettati su differenti architetture, dai modelli compatti alle berline a trazione posteriore, con alimentazioni di vario tipo, incluso quella elettrica". Il nuovo sito presenta un ulteriore sviluppo dei principi dell'industria 4.0 e "green" già previsti dalla "Factory 56" di Sindelfingen e utilizzerà energia da fonti rinnovabili. La digitalizzazione rappresenta uno degli elementi cardine intorno a cui è stata prevista l'organizzazione del lavoro e include la interconnessione delle infrastrutture e il controllo del flusso di materie prime e del rispetto degli standard qualitativi.



Tablet, smartphone e smat watches faranno parte della dotazione a disposizione degli operai.



Il nuovo stabilimento si affiancherà, appunto, a quello già esistente a Kecskemét che occupa 4.000 addetti. Qui oggi si assemblano alcuni dei modelli compatti di maggior successo di Mercedes, dalla nuova Classe A alla Classe B, alle CLA berlina e shooting brake.