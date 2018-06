Nissan, elettrica Leaf raggiunge 100mila consegne in Europa

ROMA- Importante traguardo per l'elettrica Nissan Leaf che, dal lancio nel 2010 ad oggi, raggiunge le 100.000 consegne in Europa. La centomillesima cliente europea è di Madrid e si chiama Susana de Mena che ha scelto l'elettrica della Casa giapponese per la sua ecosostenibilità e la possibilità di entrare nel centro della capitale spagnola senza alcuna limitazione.



I 100.000 clienti di Nissan Leaf in tutta Europa hanno contribuito a far raggiungere al modello a zero emissioni di casa Nissan la posizione di veicolo elettrico più venduto al mondo e hanno percorso ad oggi oltre 2 miliardi di chilometri, risparmiando più di 300.000 tonnellate di CO2.



In Italia, Nissan ha immatricolato dal lancio ad oggi circa 2.500 Nissan Leaf e dallo scorso dicembre ha raggiunto ad oggi circa 1.300 ordini per il nuovo modello.



La nuova generazione è il primo modello Nissan in Europa equipaggiato con le tecnologie ProPilot e ProPilot Park. La nuova versione è inoltre dotata di e-Pedal, la tecnologia che consente di partire, accelerare, decelerare e fermare l'auto modulando la pressione applicata al pedale dell'acceleratore.



Ad oggi si contano oltre 37.000 ordini in Europa, con una media di una nuova Nissan Leaf venduta ogni 10 minuti a clienti che vogliono passare a una tecnologia innovativa e a zero emissioni.