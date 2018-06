Volvo Cars, prosegue trend positivo vendite, +13,3% a maggio

ROMA - Continua, anche nel mese di maggio, l'andamento positivo delle vendite globali di Volvo Cars. Le immatricolazioni hanno registrato un incremento del 13,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Complessivamente nei primi cinque mesi dell'anno, le vendite sono cresciute del 13,6% rispetto all'esercizio precedente, arrivando a un totale di 253.581 unità. A maggio sono state registrate vendite complessive per 53.539 vetture, cui hanno contribuito in particolare i modelli Volvo della gamma suv e della Serie 90.



Il mercato Usa ha continuato a ottenere risultati positivi anche in maggio, crescendo del 50,6% rispetto allo stesso mese del 2017 e totalizzando 9.338 consegne grazie all'ottimo andamento delle vendite dei modelli della gamma suv di Volvo.



In Cina, il mercato più grande di Volvo, le vendite sono cresciute dell'8,2% grazie a una domanda elevata di modelli prodotti localmente, il suv XC60 e la berlina S90. Nel mese, le vendite complessive hanno raggiunto le 10.582 unità. Bene anche l'Europa dove le consegne hanno registrato in maggio un incremento dell'1,7% rispetto allo scorso anno, per un totale di 25.395 vetture, a seguito della forte richiesta dei modelli XC40, XC60 e della Serie 90.



Globalmente, nel mese di maggio l'auto più venduta è stata la nuova Volvo XC60, con un totale di 16.171 unità (2017: 48), seguita dalla Volvo XC90 con 7.979 vetture consegnate (6.647).



La Volvo V40/V40 Cross Country si è classificata terza fra i modelli best-seller con 5.844 consegne (7.997).