Aci, a maggio in crescita mercato dell'usato auto e moto

ROMA - Prosegue nel mese di maggio il trend positivo del mercato delle auto di seconda mano e torna in crescita anche il bilancio dell'usato nel settore delle due ruote. È quanto emerge da un'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del PRA.



Nel dettaglio, i passaggi di proprietà delle quatto ruote, depurati dalle minivolture (ovvero i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), a maggio hanno messo a segno un incremento mensile del 5,7%, che sale a +10,8% in termini di media giornaliera, considerato che il mese di maggio 2018 ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto all'analogo mese dell'anno precedente. Per ogni 100 autovetture di nuova immatricolazione ne sono state vendute 128 usate nel mese di maggio e 144 nei primi cinque mesi dell'anno.



In aumento anche i passaggi di proprietà dei motocicli, che al netto delle minivolture hanno registrato una variazione mensile positiva del 6,3%(+11,4% in termini di media giornaliera).



Complessivamente nel periodo gennaio-maggio 2018 si evidenziano incrementi del 5,5% per le autovetture e del 3,7% per tutti i veicoli, a fronte di un calo dell'1,7% per i motocicli.



Bilancio con il segno più a maggio anche per le radiazioni.



I dati mensili evidenziano una crescita delle radiazioni delle autovetture del 3% rispetto all'analogo mese del 2017 (+7,9% la media giornaliera).



Il tasso unitario di sostituzione a maggio è stato pari a 0,65 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 65), attestandosi a 0,72 nei primi cinque mesi del 2018.



Incremento mensile anche per le radiazioni dei motocicli, che hanno chiuso il bilancio di maggio con una variazione positiva dell'1,8% (+6,6% la media giornaliera).



Nei primi cinque mesi del 2018 le radiazioni hanno fatto registrare incrementi complessivi del 7% per le autovetture, del 13,1% per i motocicli e del 7,6% per tutti i veicoli.