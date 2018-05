Successo oltre aspettative,Volvo aumenta produzione suv XC40

ROMA - Con oltre 80mila ordini all'attivo in Europa e in Cina dal lancio di fine 2017, il successo del Suv compatto Volvo XC40 è andato oltre le attese della stessa Casa svedese. Per soddisfare l'elevata richiesta, il Costruttore ha dovuto aumentare i volumi produttivi nel suo impianto belga di Gand, destinato a rifornire il mercato del Vecchio Continente.



Contestualmente, è stato annunciato un incremento dei volumi da attuarsi entro metà del prossimo anno anche nello stabilimento cinese di Luqiao, che rifornisce l'area all'interno della Grande Muraglia. Le due fabbriche si preparano, inoltre, ad accogliere l'erede della famigliare V40, realizzata sulla medesima piattaforma modulare dello sport utility. ''Il successo della XC40 ha superato ogni nostra più rosea aspettativa - ha dichiarato Hakan Samuelsson, presidente e Ceo di Volvo Cars -.



il segmento dei Suv compatti è al momento quello in maggiore crescita nel settore automobilistico e con i modelli aggiuntivi basati sull'architettura CMA ci aspettiamo di riuscire a beneficiare ulteriormente di questo trend positivo''.