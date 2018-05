Porsche sospende ordini auto in attesa omologazioni WLTP

ROMA - In piena coerenza con la volontà di essere trasparenti nei confronti dei problemi sulle emissioni e sulle omologazioni ante WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) Porsche ha temporaneamente sospeso in tutta Europa l'acquisizione ordini per tutta la sua gamma escluse le auto già prodotte e in stock presso la rete.



Il provvedimento punta a portare sul mercato, entro il prossimo primo settembre, vetture omologate WLTP e quindi in regola con la prossima scadenza. Sul sito italiano di Porsche, attivando una configurazione, compare questo avviso ''Il modello selezionato non è temporaneamente disponibile per essere configurato come vettura nuova. Tuttavia è ancora visibile nel Car Configurator. Nel caso fosse interessato a vetture in pronta consegna o a un usato recente, la invitiamo a rivolgersi al suo Centro Porsche di fiducia''.