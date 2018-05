Unrae, per mercato veicoli industriali +44,6% ad aprile

(ANSA) - TORINO, 9 MAG - Le immatricolazioni dei veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate crescono del 44,6% ad aprile rispetto allo stesso mese del 2017 (con 2.725 unità immatricolate). Il dato consolidato dei primi quattro mesi del 2018 indica un incremento del mercato pari al 19,5% rispetto allo stesso periodo del 2017 (9.382 unità). Le stime sono dell'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere.



Nel comparto dei veicoli pesanti con massa totale a terra uguale o superiore a 16 tonnellate si è verificato l'incremento maggiore. Questo mercato ha, infatti, registrato in aprile +56,1% rispetto all'aprile del 2017 (2.362 unità immatricolate contro 1.513). Nel consolidato dei primi quattro mesi del 2018 l'incremento è stato del 23,1% (7.873 unità contro 6.397).



"Osservando le nostre stime - commenta Franco Fenoglio, presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae - possiamo vedere che si ripete lo stesso fenomeno registrato lo scorso anno". Allora "in marzo - aggiunge Fenoglio - il mercato registrò un +32,6%, venendo da un +1,1% di febbraio per ritornare poi verso un +8% ad aprile. Questo andamento la dice lunga sulla capacità degli incentivi agli investimenti di influenzare la domanda, che si concentra in corrispondenza con la chiusura del periodo annuale di presentazione delle richieste di sostegno. Per questo siamo lieti di avere appreso che il ministro uscente delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto di riparto per il 2018 delle risorse destinate agli investimenti nell'autotrasporto, di poco inferiori a quelle dello scorso esercizio finanziario, che dovrebbe essere a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, determinando così l'avvio della possibilità di presentazione delle domande". (ANSA).