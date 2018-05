In Francia ibride plug-in a ruba, 8 mesi di attesa per averne una

ROMA - Mercato delle ibride plug-in in crisi nella vicina Francia. A causa della forte crescita delle immatricolazioni (+83,6% nel primo trimestre e soprattutto al boom degli ordini per queste vetture, alcuni modelli sono completamente fuori stock (è il caso della Volkswagen Golf GTE, per il momento non più ordinabile) o con tempi di consegna che superano gli 8 mesi.



Auto come la Bmw Serie 2 iPerformance o le diverse Audi ibride - che sono considerate la corretta alternativa al diesel in un momento in cui molte Amministrazioni locali (prima fra tutte quella di Parigi) prospettano limitazioni alla circolazione dei modelli alimentati a gasolio - sono acquistabili con grande difficoltà e per consegne che slittano addirittura al 2019. Per le Audi A3 e-tron e le Q7 e-tron Quattro al momento le concessionarie, si legge nel report del magazine francese AutoPlus, non accettano più ordini, mentre per la Kia Niro Hybrid plug-in le consegne sono a 8 mesi. Gli esperti di AutoPlus attribuiscono questa anomalia del mercato non solo alla scarsa consistenza degli stock (reali o programmati) da parte delle Case che avevano, comunque, già evidenza del calo dei diesel, ma anche al fatto le presentazione di molte novità ibride plug-in - tra cui le Mercedes a gasolio svelate al Salone di Ginevra - ha stimolato l'interesse di coloro che stavano meditando un acquisto e che avevano dubbi se passare a soluzioni 100% elettriche.