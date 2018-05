Diess, Volkswagen sia più perbene. 70 nuovi modelli nel 2018

BERLINO - "Volkswagen deve diventare ancora più onesta, più aperta, più affidabile: in una parola più perbene". Lo ha detto il nuovo ceo Herbert Diess, parlando all'assemblea generale in corso a Berlino. Diess ha sottolineato che il cambiamento culturale avviato dal gruppo dopo il dieselgate deve essere realizzato in modo effettivo. A questo scopo il presidio ha lanciato un programma chiamato "Together4Integrity, attraverso il quale si vuole in futuro punire senza compromessi i comportamenti sbagliati.



Volkswagen: Diess, oltre 70 nuovi modelli nel 2018

Volkswagen vuole portare sul mercato oltre 70 nuovi modelli nel 2018: è quello che ha detto il ceo Herbert Diess, nel corso dell'assemblea generale del colosso di Wolfsburg, in corso a Berlino. Diess ha recentemente preso il posto di Matthias Mueller, e il cambio ai vertici, avvenuto a sorpresa, ha spiazzato tutti.