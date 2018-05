Vendite al top per brand Alfa Romeo in Usa, +173% in aprile

ROMA - Buone notizie per i brand del gruppo FCA dall'analisi dei risultati di aprile nei mercati internazionali. Negli Stati Uniti, dove nel primo quadrimestre FCA ha totalizzato 698.819 immatricolazioni, cioè il 2% in più rispetto allo stesso periodo del 2017, svettano le performance di Alfa Romeo che è cresciuta in aprile del 173% e di Jeep che ha guadagnato il 20% sostenuta da nuova Wrangler, +58%. In Francia, invece, il mercato di aprile si è chiuso con un +27% per il gruppo Fca, risultato a cui hanno contribuito Jeep (+36%), Fiat (+29%) e Alfa Romeo (+6,8%).