Anfia, resta vivace mercato veicoli merci primo trimestre

ROMA - Il mercato dei veicoli per il trasporto merci resta vivace nel primi mesi del 2018, pur avendo fatto segnare a marzo un rallentamento rispetto alla forte crescita di gennaio e a quella sempre evidente di febbraio. Secondo quanto comunicato dall'Anfia - l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica - a marzo 2018 sono stati rilasciati 2.366 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+0,5% rispetto allo stesso mese del 2017) e 2.064 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con peso totale a terra superiore a 3.500 kg (+6%), suddivisi in 128 rimorchi (-27,3%) e 1.936 semirimorchi (+9,3%). Il mercato autocarri, pur rimanendo positivo a marzo, risulta in rallentamento rispetto ai primi due mesi dell'anno, in cui aveva registrato, rispettivamente, un incremento del 17% a gennaio e del 7% a febbraio. Nel complesso sia per gli autocarri che per i veicoli trainati si mantiene un trend positivo nei primi tre mesi del 2018, con 6.976 libretti di circolazione di nuovi autocarri, l'8% in più dell'analogo periodo del 2017, e 4.990 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+13,9% rispetto a gennaio-marzo 2017), così ripartiti: 361 rimorchi (-7,7%) e 4.629 semirimorchi (+16%). Il segno positivo di questi mesi è stato sicuramente supportato e influenzato dagli incentivi agli investimenti delle imprese di autotrasporto 2017, conclusi il 15 aprile. Data l'attuale situazione di incertezza politica - sottolinea la nota dell'Anfia - e per evitare che il mercato possa bruscamente arrestarsi, è auspicabile che il Governo in carica possa, nella sua attività di ordinaria amministrazione, pubblicare quanto prima il decreto investimenti 2018, incrementando il sostegno a favore dei carburanti alternativi e dei rimorchi per l'intermodalità dotati di componentistica innovativa. Anfia ricorda che nel 2017 è stata particolarmente significativa (+152%) la crescita delle immatricolazioni di autocarri a metano e a gas naturale liquefatto (gnl), dato che evidenzia l'incoerenza che potrebbe avere un aumento (anziché una riduzione) delle agevolazioni all'acquisto di mezzi ad alimentazione convenzionale a discapito dei carburanti alternativi, rispetto alle importanti politiche di sostenibilità adottate negli ultimi anni.