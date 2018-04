Si arresta a marzo mercato veicoli industriali (-0,3%)

TORINO - Si arresta la crescita del mercato dei veicoli industriali, che chiude marzo con un -0,3% rispetto allo stesso mese del 2017 (2.385 unità contro 2.393). Il risultato - spiega l'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere - è, però, anche il frutto del confronto con lo stesso periodo dello scorso anno che aveva registrato un incremento dei volumi superiore al 30%. Nei primi tre mesi il mercato è cresciuto dell'11,9% rispetto allo stesso periodo del 2017 (6.680 unità contro 5.969). In particolare i veicoli pesanti registrano marzo un calo del 3,8%.



"I dati rilevati a marzo - commenta Franco Fenoglio, presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae - confermano le nostre perplessità sul sostenuto andamento registrato a gennaio e febbraio e la previsione cauta sulla chiusura dell'intero 2018. Essi confermano, inoltre, il legame strettissimo tra andamento del mercato e disponibilità dei finanziamenti agli investimenti. Dando uno sguardo alla composizione del parco e ai dati di immatricolazione per tipo di alimentazione riteniamo che, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, vadano sostenute anche le motorizzazioni diesel Euro VI, che in virtù di un miglior rapporto tra costo e capacità di rispetto ambientale, sono ancora un'alternativa efficace al rinnovo del parco e alla riduzione effettiva delle emissioni nocive".