PSA crea BU Low Emission Vehicles per transizione energetica

ROMA - Per rispondere alle sfide legate alla transizione energetica e poter costruire un'offerta di mobilità elettrica efficiente e coerente, il Gruppo PSA ha creato una specifica business unit dedicata ai veicoli elettrici, che sarà guidata da Alexandre Guignard. La nuova BU, denominata 'Low Emission Vehicles' e già operativa dallo scorso primo aprile, ha raggio d'azione mondiale e raggruppa tutte le attività che permetteranno di proporre modelli in grado di soddisfare le aspettative dei clienti, con il massimo livello di prestazioni. ''La transizione energetica - ha detto Linda Jackson, direttrice della marca Citroen a cui fa capo la nuova BU - è un'opportunità che la nostra azienda ha colto con l'attuazione di un'offensiva tecnologica senza precedenti grazie alle piattaforme multi-energia. La sfida di questa business unit, che beneficerà delle esperienze già avviate da molti anni nel Gruppo, sarà proporre l'offerta migliore al momento più opportuno per soddisfare i nostri clienti e garantire così le migliori condizioni economiche di commercializzazione dei veicoli elettrici del Gruppo''. La neo costituita BU 'Low Emission Vehicles' definirà e attuerà la strategia dei veicoli elettrici del Gruppo, realizzerà l'offerta dei prodotti e i servizi associati.



L'ambizione di PSA è proporre un'esperienza cliente differenziata, che crei valore e legami con il Gruppo, con i suoi 5 marchi automobilistici Peugeot, Citron, DS e Opel/ Vauxhall e il suo marchio di mobilità Free2move. Alexandre Guignard guiderà inoltre le iniziative per contribuire agli obiettivi di emissioni di CO2 del Gruppo, nel rispetto delle norme europee del 2020 e successive in materia di emissioni.