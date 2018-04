A Opel responsabilità sviluppo dei veicoli commerciali PSA

ROMA - Il Gruppo PSA ha annunciato un ulteriore potenziamento del centro di ingegneria Opel di Ruesselsheim in Germania a seguito dell'assegnazione a questo team di progettazione e sviluppo della prossima gamma di veicoli commerciali leggeri costruiti su una piattaforma LCV dedicata.



''A seguito di questa decisione - ha commentato Michael Lohscheller, CEO di Opel - avremo la responsabilità globale di sviluppare la piattaforma completa del gruppo PSA per il settore LCV fino ad arrivare alla produzione di serie. Questo è un pilastro importante nell'offensiva di Opel e Vauxhall nell'ambito dei veicoli commerciali, basato sul lancio nell'anno in corso del nuovo Combo e nel 2019 della prossima generazione del Vivaro''.



Solo due settimane fa il Gruppo PSA aveva annunciato l'assegnazione di nove nuovi soggetti di competenza per il centro di ingegneria di Ruesselsheim, tra cui lo sviluppo dei sedili, dei sistemi di trasmissione manuale e delle celle a combustibile per l'intero Gruppo. Il Gruppo PSA è leader europeo nel segmento dei veicoli commerciali, con 476.500 unità vendute nel 2017, cioè il 15% in più rispetto all'anno precedente, ma se si aggiungono le varianti trasportio persone - Peugeot Traveller e Citroen SpaceTourer - il totale raggiunge le 658.000 unità. Al rafforzamento di questa realtà, ed all'allargamento della distribuzione fuori dall'Europa, contribuirà anche la fabbrica Opel Vauxhall di Luton, in Gran Bretagna, per la quale PSA ha firmato in questi giorni un importante accordo con i sindacati e le a utorità locali. A Luton debutterà nel 2019 la nuova generazione dell'Opel Vivaro (oggi fabbricato assieme a Renault su basa Trafic) che impiega la piattaforma EMP2 del Gruppo. Il programma prevede di far salire la capacità produttiva di Luton dagli attuali 60mila veicoli/anno a quota 100mila nel 2019.