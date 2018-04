Fca: concessionaria è digitale, auto comprata arriva a casa

(ANSA) - TORINO, 4 APR - Acquistare un'auto in modo digitale, scegliendola su uno schermo con tanto di preventivo, e provandola in realtà virtuale grazie ad appositi sedili sensoriali. E' il nuovo Motor Village Digital Store, nuovo servizio del Motor Village di Mirafiori, dealer Fca più grande d'Europa. "Digitali sì, ma con il cuore" è il claim di questo nuovo servizio, entrato ormai a regime nel nuovo building torinese dell'Aci.



"E' un modo aggiuntivo e tecnologizzato per vendere auto - spiega il project manager Massimo Dallara - che consente ai clienti più esigenti di ottimizzare il tempo e anche di 'divertirsi' nell'acquisto". Il cliente, dopo l'esperienza virtuale, può chiedere di provare l'auto fisicamente in un test drive pensato apposta per lui. L'acquisto non è obbligatorio, ma qualora venisse perfezionato l'auto può addirittura essere recapitata a casa. L'obiettivo è di arrivare a vendere con questo innovativo servizio 200 mila vetture l'anno.(ANSA).