Nissan, in Giappone prima fabbrica per riuso batterie auto

ROMA - È partito il countdown per l'apertura del primo stabilimento giapponese specializzato nel riuso e riciclo delle batterie agli ioni di litio provenienti dai veicoli elettrici. La nuova fabbrica - situata nella cittadina di Namie, in Giappone orientale - sarà gestita da 4R Energy Corporation, una joint-venture tra Nissan e Sumitomo Corporation per focalizzare l'attenzione sul riutilizzo delle batterie dalle auto elettriche.



Lo stabilimento funzionerà come centro globale per le attività di sviluppo e produzione di 4R. Le batterie riciclate e riconvertite in fabbrica saranno utilizzate per offrire la prima batteria ricondizionata scambiabile al mondo per veicoli elettrici e saranno utilizzate anche in sistemi di stoccaggio su larga scala ed elevatori elettrici. Lo stabilimento sarà la prima fabbrica inaugurata a Namie dopo la devastazione provocata dal terremoto e dallo tsunami del marzo 2011 e darà quindi nuovo slancio all'economia locale.