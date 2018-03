Dieselgate: perquisizioni in BMW per manipolazione centraline

BERLINO - La casa automobilistica BMW è stata oggetto di un'imponente irruzione di polizia a Monaco nell'ambito del dieselgate. Un centinaio di agenti delle forze dell'ordine coordinate dalla procura di Stato di Monaco hanno perquisito i locali di BMW nell'ambito delle indagini per frode circa la manipolazione dei dati sui gas di scarico.



In febbraio BMW aveva reso noto che 11.000 auto erano state dotate di software che falsificavano i dati. "Si tratta di un primo sospetto che BMW AG utilizzi un impianto di manipolazione", ha reso noto la Procura di Stato. Perquisizioni sono state fatte nella sede centrale del gruppo, nel centro di innovazione e ricerca e nella fabbrica dei motori diesel, come ha reso noto un portavoce di BMW.

La Casa automobilistica di Monaco, in una nota, precisa che l'inchiesta e' relativa ad un aggiornamento software che è stato installato per errore sui modelli BMW 750d e M550d, per i quali non era adatto. Bmw esclude inoltre che si tratti di un tentativo volontario di manipolare le emissioni delle auto.