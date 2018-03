Seat, nel 2017 miglior risultato finanziario storia brand

ROMA - Un anno da ricordare, quello da poco trascorso, per Seat che nel 2017 ha conseguito il miglior risultato finanziario della sua storia, incrementando del +24,8% l'utile operativo, attestato a 191 milioni di euro (erano 153 milioni di euro nel 2016). Stando ai risultati presentati dal gruppo Volkswagen, Seat ha concluso l'esercizio con un fatturato pari a 9.892 milioni di euro, +11,2% rispetto al 2016 (8.894 milioni di euro), un risultato record a sua volta.



Alla base dell'utile operativo e del fatturato raggiunti da Seat c'è sicuramente la crescita delle vendite del marchio, unitamente all'effetto positivo generato dal mix di vendita, ossia dalla commercializzazione di modelli con un maggiore margine di contribuzione. Nel 2017, la Seat ha consegnato 468.400 auto, un 14,6% in più rispetto all'anno precedente e il miglior risultato dal 2001, convertendosi in uno dei marchi che più cresce in Europa.



''Tutte le persone che fanno parte della squadra Seat - ha detto il presidente Luca de Meo, commentando i risultati ottenuti dal brand di Martorell - devono sentirsi orgogliose dei risultati raggiunti. Il 2017 è stato un anno di crescita delle nostre vendite e del fatturato, e questo ha generato un solido aumento dell'utile operativo. Siamo soddisfatti di aver conseguito i migliori risultati della storia dell'azienda e, nel contempo, aspiriamo a continuare ad ampliare il nostro business in maniera solida''.



Nel corso del 2017, la Seat portato avanti la più grande offensiva di prodotto della sua storia con il rinnovamento della Leon, il lancio della quinta generazione della Ibiza e la Arona, il nuovo crossover del marchio. La Ateca ha spinto le vendite del marchio e contribuito a raggiungere record storici di vendita in mercati come Germania, Regno Unito, Austria e Svizzera. Nel suo primo anno completo di commercializzazione, il suv compatto ha raggiunto la quota di 78.700 unità vendute.



Seat mantiene un positivo trend di crescita anche in questo inizio 2018, con vendite mondiali a gennaio e febbraio attestate a 78.800 auto e una crescita, perciò, del 23,1%. La produzione delle auto del marchio ha segnato una crescita pari al 14,9%, raggiungendo quota 479.300. Nel 2017, Seat ha prodotto le proprie vetture a Martorell, Kvasiny e Mladá Boleslav (Repubblica Ceca), Palmela (Portogallo) e Bratislava (Slovacchia).