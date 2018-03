Peugeot, +12,6% vendite in Italia a febbraio grazie ai suv

ROMA - Nonostante un calo dell'1,4% del mercato autovetture a febbraio, Peugeot va in controtendenza, con una crescita del 12,6% mensile ed una quota di mercato giunta al 6,3%. I primi due mesi del 2018 hanno consentito alla casa del Leone di consolidare il quarto posto sul mercato italiano, con una quota cumulata del 6,2% ed una crescita del 13,7%.



Includendo anche i veicoli commerciali, sono oltre 12.500 gli esemplari complessivi consegnati nel secondo mese di quest'anno (con la 208 a guidare la classifica delle più vendute), arrivando così alla soglia delle 25mila unità immatricolate nel primo bimestre 2018(autovetture e veicoli commerciali), in crescita del 14,4%, oltre dieci volte quanto fatto dal mercato(+1,3%).



In particolare, nel settore delle autovetture, è da sottolineare la crescita della quota a privati, giunta ad oltre il 6% a febbraio ed al 5,8% nel bimestre. Nel mercato dei veicoli commerciali, la crescita a febbraio è del 12% e porta così la quota cumulata oltre l'8% nel bimestre.



Febbraio ha visto ancora protagonisti i suv del Leone: 2008, 3008 e 5008 hanno rappresentato quasi il 42% delle autovetture vendute. Merito di questo risultato anche l'ingresso nelle gamme di 3008 e 5008 del nuovo cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti e delle nuove motorizzazioni in regola con le normative che saranno in vigore dal 2020. La 208, poi, guida la volata delle auto del Leone con la serie speciale limitata Black Line.