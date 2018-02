Giorda (Oica), Salone auto Bologna deve rafforzarsi in Europa

MILANO - Il Salone dell'auto di Bologna "deve rafforzare la sua importanza" nel panorama dei Saloni europei, in cui "Ginevra rimane quello di riferimento'. Lo ha detto il direttore di Anfia e chairman del Comitato Saloni e Fiere di Oica (l'Associazione mondiale dei costruttori di auto che il prossimo anno compierà 100 anni) Gianmarco Giorda, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dell'88/ma edizione del Salone di Ginevra. "In Italia - ha aggiunto Giorda - il mercato auto cresce e la filiera fattura 80 miliardi di euro: è necessario avere un Salone forte di riferimento internazionale. La strada da percorrere con Bologna è ancora lunga - ha rimarcato - e ci auguriamo che possa tornare un Salone di riferimento, magari cambiando pelle: permettendo di far toccare ai visitatori quella che è la tecnologia all'interno del prodotto auto".



Giorda ha poi sottolineato l'importanza strategica di Ginevra che "cresce come Salone sia perché è un terreno neutrale sia perché è il più democratico, senza stand eccessivamente sfarzosi". Infine, il rappresentante di Oica e Anfia ha sottolineato i quattro macro trend che hanno inciso negli ultimi dieci anni sulle manifestazioni legate all'auto: "la crisi economica - ha ricordato - ha portato a una riduzione del numero dei Saloni. Altra tendenza è legata alle sfide tecnologiche che hanno un impatto sul settore dell'auto: l'autonomous drive e le connected car hanno aperto la strada all'auto nei Saloni non tradizionali come quelli dell'elettronica e l'accordo tra Ginevra e l'IFA di Berlino va in questa direzione. Si è poi assistito alla crescita di importanza dei Saloni cinesi. Anche gli Stati Uniti godono di un sistema Saloni florido. In Europa Ginevra rimane quello di riferimento, Francoforte e Parigi hanno sofferto, per questo la rassegna transalpina ripenserà il proprio business puntando a una sinergia con il mondo delle due ruote. L'ultimo trend riguarda la geopolitica: quelli di Washington, Pechino e Bruxelles vengono utilizzati dalle Case per mostrare ai politici le novità e fare azioni di lobbying".