PSA, programma su multispazio con tre nuovi modelli in arrivo

ROMA - PSA lancia una nuova generazione di veicoli per Peugeot, Citroen e Opel/Vauxhall nel segmento multispazio.



Precursore e leader storico del segmento in Europa, PSA punta a rafforzare la leadership dando alla propria offerta una nuova dimensione, con 3 modelli di nuova generazione ideati per universi dei brand molto diversi tra loro. L'offerta corrisponde a un programma di sviluppo unico, che ha l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza degli investimenti e delle risorse dedicate allo sviluppo di un veicolo, per soddisfare le attese e adattarsi a tutti i tipi d'utilizzo. Per questi veicoli è stata creata una nuova piattaforma inedita, per garantire che si confermino i riferimenti del segmento multispazio in termini di efficienza, maneggevolezza, comfort e sicurezza. Sviluppati sulla base della piattaforma EMP2, i nuovi modelli prevedono gruppi motopropulsori ed equipaggiamenti di assistenza alla guida di ultima generazione. La nuova offerta di veicoli propone novità in materia di prestazioni, con un'abitabilità, una modularità e un volume del bagagliaio ai massimi livelli del mercato. Per coprire tutti i tipi di utilizzo del segmento, vengono proposte due lunghezze, ognuna in versione 5 e 7 posti. Il design esterno dei nuovi multispazio è caratterizzato da una silhouette dalle proporzioni equilibrate e dinamiche, con un cofano alto e corto che apporta modernità, compattezza, robustezza e sicurezza, e integra allo stesso tempo i codici stilistici specifici di ciascun marchio. Ogni veicolo si distingue anche per uno stile degli interni che si inserisce perfettamente nell'universo del marchio corrispondente. I nuovi modelli saranno presentati nei prossimi giorni dai diversi marchi. I modelli dei quattro marchi saranno prodotti nei siti di Vigo (Spagna) e Mangualde (Portogallo). Per soddisfare gli obiettivi commerciali della nuova offerta, nei prossimi mesi saranno create una quarta squadra a Vigo e una terza a Mangualde. Le due fabbriche del Polo Industriale Iberico, che soddisfano gli standard più elevati in termini di prestazioni di PSA, hanno apportato profondi cambiamenti per accogliere i nuovi modelli.