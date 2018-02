Blindati leggeri Iveco per l'esercito norvegese

ROMA - Iveco Defence Vehicles, divisione di CNH Industrial specializzata nella produzione di veicoli per la difesa e la protezione civile, ha consegnato a Bolzano all'Agenzia norvegese per i Materiali della Difesa (NDMA) la sua quarta fornitura di veicoli. Si tratta di un lotto di 62 blindati leggeri LAV (Light Armoured Vehicles). La cerimonia si è svolta alla presenza del generale di brigata Morten Eggen, responsabile della Divisione Sistemi Terrestri dell'Agenzia norvegese per i Materiali della Difesa.



Sino a oggi l'Iveco LAV è stato venduto in 4.000 unità, oltre che in Italia è stato consegnato in altri 12 Paesi: Albania, Austria, Belgio, Croazia, Libano, Norvegia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Spagna e Tunisia.



Sviluppato sulla base del Veicolo Leggero Multiruolo, giunto alla sua quarta generazione, il LAV realizzato per i norvegesi integra alcune modifiche richieste dal Paese scandinavo, tra cui da segnalare una nuova trasmissione, un differente sistema di filtrazione dell'aria, una cellula dell'abitacolo ridisegnata e rivista dal punto di vista ergonomico, un cruscotto evoluto, sedili ridisegnati e un nuovo hard top. Tali modifiche hanno permesso di aumentare notevolmente il volume utile di carico e hanno giovato sulle prestazioni e sull'affidabilità del mezzo.