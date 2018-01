Toyota investe 300 milioni di euro nel suo impianto francese

ROMA - I giapponesi della Toyota hanno annunciato un investimento di 300 milioni di euro nell'impianto francese di Valenciennes, per adeguarlo alla produzione dei futuri modelli, sviluppati sulla piattaforma globale del gruppo, denominata TNGA (Toyota New Global Architecture). Su questa base al momento vengono già assemblate la Prius e il crossover C-HR. Grazie a questo intervento, lo stabilimento, che oggi produce tra le altre la Yaris venduta in Europa, sarà in grado di sfornare 300mila veicoli all'anno. L'operazione sarà accompagnata da un incremento occupazionale: quest'anno è attesa la trasformazione di 300 contratti a tempo determinato in indeterminato. Nei piani del Costruttore vi sono altre 400 assunzioni. Con questo nuovo stanziamento, sale a 1,4 miliardi di euro la cifra sino a oggi investita dal gruppo nipponico a Valenciennes.