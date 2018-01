JLR ridurrà produzione in Gb a causa Brexit e tasse diesel

Jaguar Land Rover (JLR) ha annunciato che ridurrà temporaneamente la produzione nel suo stabilimento di Halewood, in Gran Bretagna, alla fine di quest'anno in risposta alla debole domanda dovuta alla Brexit e al carico fiscale, sempre più pesante, sulle auto diesel. Le vendite di JLR in Gran Bretagna e nel resto dell'Europa sono state piatte nel 2017 e non si attende un miglioramento, ha detto il direttore vendite dell'azienda ad Automotive News Europe.



L'impianto di Halewood, dove vengono fabbricati i modelli Range Rover, è uno dei tre siti produttivi dell'azienda di proprietà della Tata Motors, che insieme producono quasi un terzo degli 1,7 milioni di veicoli prodotti in Gran Bretagna.



Secondo quanto sottolineato alla JLR, l'incertezza riguardo alla Brexit è avvertita dai consumatori sia in patria che nell'Europa continentale. La preoccupazione sul futuro del gasolio e dei motori diesel, e la generale incertezza a livello globale sia politica che economica, precisano, indicano che l'industria ha avvertito un impatto sulle vendite.