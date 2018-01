Audi richiama 127mila veicoli per software emissioni

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Audi ha deciso di richiamare 127mila veicoli dopo che l'autorità dei trasporti tedesca KBA ha dichiarato non conformi i software di controllo delle emissioni dei modelli diesel Euro 6 della Casa dei quattro anelli. Il richiamo, riferisce Automotive News Europe, riguarda le berline A4, A5, A6, A7 e A8 e i suv Q5 e Q7, secondo quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti tedesco all'agenzia DPA. La KBA ha riscontrato che le misure di controllo delle emissioni non entravano in funzione su strada ma erano attive in fase di test.