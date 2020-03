Fiat Nuova 500 e, rivoluziona anche ricarica e sistemi ADAS

Nuova 500 e nasce da un foglio bianco, cioè dalla situazione di massima libertà per ingegneri e designer. Un modo di operare, questo, che ha consentito di curare qualsiasi aspetto con la massima attenzione e di scegliere le migliori soluzioni, come nel caso del sistema propulsivo, che prevede un motore da 87 kW (118 CV) che consente una velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 3.1 secondi nello 0-50 km/h (il classico scatto al semaforo di cittò) e di 9.0 secondi nello 0-100 km/h.



Ma è anche il caso dell'autonomia e dei tempi di ricarica, due temi cruciali per i clienti. L'autonomia di Nuova 500 e arriva fino a 320 km (ciclo WLTP) grazie alle batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42 kWh. Per ottimizzare i tempi di ricarica la Nuova 500 è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW che consente di ricaricare la batteria più rapidamente. Ad esempio, per disporre di una riserva di energia sufficiente a percorrere 50 chilometri - più di quanto necessario nell'utilizzo medio giornaliero - sono necessari solo 5 minuti. E sempre grazie al fast charger, è possibile ricaricare l'80% della batteria in appena 35 minuti. La presa Combo 2 posizionata sulla fiancata posteriore destra della vettura consente la ricarica sia in corrente alternata sia continua, abilitando quindi il fast charger. Sono state studiate soluzioni ancora più innovative - quasi rivoluzionarie - per la ricarica domestica. L'edizione di lancio della nuova 500 e comprende l'Easy Wallbox, il sistema 'per casa' che permette di collegarsi alla normale presa di casa in modalità plug&charge, sfruttando una normale presa domestica tipo schuko (CEE7/4), Questa soluzione - che è stata sviluppata da Engie EPS in esclusiva per FCA e sarà commercializzata in Europa da Mopar in concomitanza con il lancio del modello - è facilmente gestibile via Bluetooth e consente di ricaricare da subito a casa propria la propria 500 e con una potenza di ricarica fino a3 kW stabilizzando il carico energetico, il tutto senza interventi da parte di personale specializzato. Easy Wallbox è già predisposta per l'upgrade di potenza a 7,4 kW che permette la ricarica domestica completa in poco più di 6 ore. Nuova 500 e stupisce tecnologicamente anche per il fatto di offrire, grazie ad una completa gamma di ADAS, una guida autonoma di Livello 2, un grande vantaggio visto l'uso prevalentemente urbano di questo modello. La telecamera frontale monitora longitudinalmente e lateralmente tutti i dintorni della vettura e il sistema iACC (Intelligent Adaptive Cruise Control) frena o accelera da solo la Nuova 500 e, facendo attenzione a tutto: auto, ciclisti, pedoni. Il Lane Centering mantiene la vettura al centro della corsia, quando vengono correttamente identificate le linee di demarcazione della stessa. L'Intelligent Speed Assist, invece, legge i limiti di velocità e suggerisce al conducente di impostarli, mentre l'Urban Blind Spot attraverso sensori ultrasonici controlla gli angoli ciechi e avvisa con un segnale luminoso triangolare - che appare sullo specchietto laterale - se ci sono degli ostacoli. L'Attention Assist poi, mediante avvisi sul display, consiglia di fermarsi e di prendere una pausa quando si è stanchi. Infine, i sensori a 360 gradi offrono una drone view per evitare tutti gli ostacoli, quando si parcheggia e nelle manovre più complesse.