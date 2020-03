BeCharge gestirà servizio ricarica biellese

E' stato vinto da BeCharge Milano l'appalto che EnerBit (società partecipata biellese) ha messo in campo l'inverno scorso, per dotare il territorio di una rete di ricarica dei veicoli elettrici. La società, del gruppo BePower, garantirà l'installazione di colonnine a ricarica veloce ed accelerata (superveloce) finanziando la realizzazione, la manutenzione e l'approvvigionamento tecnologico dell'infrastruttura, garantendo il riconoscimento di un canone a favore dei Comuni sui quali verranno installate le colonnine previste dal progetto. "Insieme al Politecnico di Torino - spiega il presidente Paolo Maggia - abbiamo sviluppato una pianificazione per una strategia condivisa e oggi, questo grande lavoro improntato su basi scientifiche e di ricerca, ci consente di offrire un servizio ai cittadini moderno, semplice e rispettoso dell'ambiente».