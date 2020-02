San Valentino: le bici di Jump con i nomi degli innamorati

Nel giorno di San Valentino Roma, città dell'amore per antonomasia, si tinge di rosso il colore della passione con un'iniziativa di Jump by Uber che personalizza le sue iconiche biciclette con i nomi italiani più comuni. Gli utenti della piattaforma potranno quindi andare alla ricerca delle bici con il proprio nome o il nome dell'amato scritto sopra per una pedalata romantica sul Lungotevere, sui colli romani, fra i prati di Villa Borghese.



L'iniziativa partirà oggi e durerà fino al 14 marzo. Tutti gli utenti che troveranno la bicicletta con il proprio nome, o il nome del proprio Valentino o Valentina, potranno farsi una foto con la loro bicicletta e condividerla sui social con l'hashtag#jump4loverse il tag@uber. Noleggiare una bici con l'app di Uber è semplice. Attraverso l'app è possibile trovare e sbloccare le e-bike. A quel punto si seleziona 'Bici' tra le opzioni di prenotazione dell'app Uber; appariranno le biciclette disponibili intorno a te e potrai selezionarne una da prenotare, infine attraverso la scansione del QR code sarà possibile sbloccare la bicicletta. Il costo è di 0,50 cent allo sblocco e 0,20 cent al minuto.