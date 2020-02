Trasporti green a Roma, tre milioni in 3 anni

"All'interno del decreto Milleproroghe c'è una buona notizia per la città di Roma. Grazie a un emendamento, infatti, sono stati stanziati 3 milioni di euro dal 2020 al 2022. Soldi che serviranno per finanziare la transizione ecologica dei trasporti nel territorio di Roma Capitale". Così in una nota Francesco Silvestri, portavoce romano e tesoriere del MoVimento5 Stelle alla Camera.

"Un intervento che consentirà di portare avanti il grande lavoro fatto dalla giunta di Virginia Raggi, che ha dato il via a un'opera di risanamento totale di Atac e, ad oggi, è riuscita a mettere su strada oltre 400 nuovi bus tra ibridi ed elettrici.

E almeno altrettanti ne arriveranno nei prossimi mesi. Questo significa che ci saranno sempre meno mezzi del trasporto pubblico inquinanti sulle strade e in pochi anni la Capitale potrà garantire a cittadini e turisti soluzioni di mobilità sempre più sostenibili. Ma non solo: per contrastare l'emergenza ambientale, con l'aumento dello smog e delle polveri sottili, è stato deciso anche uno stanziamento di ulteriori 5 milioni l'anno per gli anni successivi, dal 2023 al 2034, per interventi mirati al miglioramento della qualità dell'aria", conclude.(ANSA).