Prossimo modello elettrico Kia ispirato a concept Imagine

Anche Kia scenderà in campo contro la Tesla Model 3, l'elettrica di maggiore successo al momento, schierando da 2021 una berlina-crossover dal look completamente inedito rispetto alla gamma attuale, e ispirato invece al concept Imagine che la Casa coreana aveva svelato nel 2019 al Salone di Ginevra. Questa nuova auto elettrica sarà realizzata su una piattaforma diversa da quello degli odierni modelli elettrici di Kia, cioè E-Niro e Soul EV, sviluppata in collaborazione con la capogruppo Hyundai, nell'ambito del programma di elettrificazione che prevede con tre modelli dedicati ci conquistare il 6,6% del mercato mondiale degli EV entro il 2025.



Per questo nuovo modello si parla di una autonomia di 500 km, superiore cioè a quella - già elevata - della E-Niro, ma secondo indiscrezioni di stampa il Gruppo Hyundai Kia starebbe già lavorando su nuove tecnologie capaci, verso la metà del decennio, di garantire autonomie dell'ordine di 800 km.