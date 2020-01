Citroen C5 Aircross Hybrid, quando la spina fa la differenza

Citroen reinterpreta l'esperienza di comfort a bordo grazie alla tecnologia ibrida plug-in con il nuovo suv C5 Aircross Hybrid, capace di offrire un'esperienza di viaggio in classe ë-comfort con emissioni di soli 39 g/km di CO2. Un dato, questo, più che rassicurante, che colloca il nuovo suv ibrido del Double Chevron nel primo gruppo di vetture indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso una circolare dello scorso 3 dicembre. Si tratta della 'compagine' dei veicoli che raggiungono emissioni uguali o inferiori ai 60 g/km, i più puliti per intenderci, ovvero gli ibridi plug-in che beneficiano di incentivi statali pari a 1.500 euro (2.500 in caso di rottamazione).



Questi ultimi, infatti, a differenza degli altri considerati mild hybrid (quelli senza spina) non perdono il loro sostanziale valore aggiunto per quanto riguarda emissioni, consumi e piacere di guida.



Per quanto riguarda il nuovo C5 Aircross Hybrid, la spina di ricarica risulta fondamentale per garantire i 39 g/km di emissioni di CO2 a fronte di un consumo di carburante che è pari a soli 1,7 litri per 100 chilometri nel ciclo WLTP.



Non ultimo, in modalità 100% elettrica, questo suv è capace di offrire un'autonomia di 50 chilometri fino a 135 km/h e regala una potenza complessiva di 225 CV, ma fiscalmente vengono considerati solo i 180 CV (132 kW) del motore endotermico 1.6 benzina di classe PureTech. La combinazione di motore endotermico ed elettrico, garantisce una coppia di 360 Nm, avvantaggiati dalla reattività del motore elettrico, in grado di restituire 320 Nm a soli 500 giri/motore.



L'effetto delle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions si somma ai sedili advanced comfort, ed in modalità zero emissioni l'ambiente di bordo diventa decisamente ovattato, con la guida che si avvantaggia dell'assenza di rumori e vibrazioni. Inoltre, il cambio automatico Ó-AT8 accentua rapidità ed efficienza grazie alla frizione multidisco a bagno d'olio. Dispone inoltre di una funzione Brake che consente di ricaricare parzialmente la batteria di trazione. Citroën conferma anche il suo approccio alla semplicità di utilizzo, grazie al tempo di ricarica della batteria di trazione ottimizzato: con una presa domestica standard, la batteria si ricarica in una notte, mentre con una Wall Box da 32 A, e con il caricatore opzionale da 7,4 kW, la ricarica della batteria richiede meno di 2 ore.