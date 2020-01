Lidl prima azienda italiana con camion a biometano

Lidl è la prima azienda italiana nel settore della distribuzione ad utilizzare il biometano per il trasporto delle merci. Cinque camion Iveco alimentati da questo combustibile 'verde' sono infatti la sua nuova flotta green presso il centro logistico di Somaglia (Lodi). I mezzi sono stati realizzati grazie alla collaborazione, oltre che con Iveco, con LC3 Trasporti ed Edison, con quest'ultima che è a sua volta la prima azienda autorizzata dal Gse al ritiro e alla vendita di biometano. Con il biometano, ricordano in una nota congiunta Lidl, Iveco, LC3 Trasporti ed Edison, le emissioni di CO2 sono ridotte del 95% e le emissioni del ciclo di vita sono sensibilmente inferiori rispetto agli altri tipi di combustibile. I nuovi camion Iveco Stralis NP 460CV CNG saranno impiegati per il rifornimento dei punti vendita Lidl nel Nord Italia. "Siamo molto orgogliosi di essere la prima azienda italiana a impiegare i nuovissimi mezzi alimentati a biometano - afferma Pietro Rocchi, ad Vendite e Logistica Lidl Italia. Si tratta, precisa, "di un combustibile che promuove un modello economico fondato su sostenibilità e circolarità delle risorse".



Una scelta resa possibile grazie alla collaborazione di Iveco, che "ha intuito - afferma Alessandro Oitana, Medium&Heavy Business Line Manager Iveco - che il percorso verso un trasporto sostenibile passa per le trazioni alternative ed ha risposto alle sempre più pressanti sollecitazioni in questa direzione con i veicoli a gas naturale (gassoso e liquefatto)".



"Rimane ancora molto da fare in termini di impianti di produzione di biometano, in impianti di stoccaggio, di liquefazione e di distribuzione diffusa - commenta Mario Ambrogi, dg Gruppo LC3 Trasporti - LC3, comunque, conferma il proprio impegno e il proprio affidamento nel biometano così come confermato anche dai propri partner IVECO, Lidl, Edison". "Siamo orgogliosi - sottolinea Davide Macor, Direttore Mercato Business Edison - di annunciare oggi un ulteriore passo in avanti nel modello della grande distribuzione, grazie all'impegno responsabile e congiunto di tutti gli operatori della catena.



Edison fornisce metano a più di 200 stazioni di rifornimento in tutta Italia".(ANSA).