A Oristano il primo punto ricarica veloce

Installata e attivata a Oristano, in via Dorando Petri, un punto di ricarica elettrica Fast Recharge che permette la ricarica completa della batteria di un'auto in meno di 20 minuti. La stazione di ricarica di Enel X, prima del suo genere in Sardegna, ha una potenza di 50 kW in corrente continua e consentirà di effettuare il rifornimento di energia a due veicoli in carica simultaneamente con una presa in corrente continua e una con corrente alternata con due potenze diverse (43kW o 22kW a seconda della presa scelta). Grazie al protocollo d'intesa siglato tra Enel X e il Comune di Oristano sono state installati e attivati altri 38 punti di ricarica dislocati per la città, ai quali si potrà accedere mediante l'App "JuicePass" disponibile per smartphone oppure mediante l'uso di apposita card.

Inoltre non vi sarà alcun costo per il Comune di Oristano, sono infatti a carico di Enel X tutti gli oneri connessi alla fornitura e posa delle stazioni di ricarica, inclusi i progetti, le autorizzazioni necessarie, la realizzazione della segnaletica orizzontale e la manutenzione della rete per un periodo di 8 anni al termine del quale, salvo diversa volontà delle parti, Enel X rimuoverà le stazioni di ricarica ripristinando lo stato originario dei luoghi.

"Enel X - sottolinea Carlo Dessì, responsabile Area Sardegna - ha già installato circa 400 punti di ricarica su tutto il territorio sardo e prosegue nell'istallazione e attivazione di ulteriori stazioni di ricarica per offrire una copertura sempre più capillare in tutta la regione regione". "Il cammino verso una mobilità pulita è appena iniziato, ma Oristano già da tempo è in prima linea attraverso una serie di iniziative che ci pongono all'avanguardia - osserva il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu -. La nostra città si dimostra sempre molto sensibile verso ogni iniziativa capace di contribuire alla protezione dell'ambiente".