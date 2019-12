Mobilità elettrica, da Bei 25 milioni a Be Charge per colonnine

La Banca Europea per gli Investimenti concede un finanziamento di 25 milioni di euro in 10 anni a Be Charge, operatore italiano impegnato nello sviluppo della mobilità sostenibile, nell'ambito del piano di espansione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica in tutta Italia.

Il progetto viene supportato dalla Commissione Europea tramite la "Connecting Europe Facility"(CEF). Per la BEI, il finanziamento rientra nei progetti di contrasto al cambiamento climatico nei settori dell'innovazione e mobilità sostenibile.

Be Charge sta sviluppando un network di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici: ad oggi sono più di 1.000 quelli già installati a livello nazionale e oltre 5.000 in via di sviluppo o di installazione. Nei prossimi anni tende l'obiettivo è raggiungere quota 30.000, sia in corrente alternata da 22kW, sia in corrente continua fino a 300kW.