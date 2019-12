Jump by Uber, europei maggiori fruitori bici e monopattini

A otto mesi dall'arrivo delle biciclette elettriche Jump in Europa, CON Lisbona la prima capitale ad offrire il servizio, gli europei sono diventati i più grandi utilizzatori del servizio in tutto il mondo. Sono infatti oltre cinquecento mila le persone che hanno scelto Jump come un'alternativa più green e più conveniente per muoversi nelle città. Il servizio, ad oggi presente in dieci città Europee, oltre alle biciclette elettriche offre anche i monopattini elettrici e sembra andare incontro alle necessità degli abitanti del vecchio continente europeo: i cittadini europei in questi otto mesi hanno percorso oltre di cinque milioni di viaggi con bici e monopattini, per un totale di quattordici milioni di km. Parigi e Berlino sono le città con il maggior numero di corse, la prima con due milioni, la seconda con un milione.

Quotidianamente, in media, vengono percorsi dagli utenti parigini circa 43mila km mentre nelle altre quattro capitali vengono percorsi fra i 5mila e i 14mila km ogni giorno in sella a Jump. Anche l'Italia, però, ha il suo publico e Roma merita il primato per aver raggiunto più velocemente le 100mila corse, per un totale di 223 mila chilometri percorsi con le 2.500 Jump bike presenti in città. In un solo mese dal lancio, avvenuto il 21 ottobre, il brand di Bike sharing ha già raggiunto un grande successo sia fra i romani (73 per cento degli utilizzatori), che dai numerosi turisti che visitano ogni giorno la città: il 27 per cento delle corse viene infatti effettuato nel weekend, in cui il numero di visitatori cresce sensibilmente. Inoltre, è stato rilevato che nella Città Eterna non solo le bici Jump vengono utilizzate per i brevi tragitti (2.2km distanza media percorsa) ma anche per grandi distanze. Il viaggio più lungo registrato è stato infatti di 28 km.

"Il nostro obiettivo - ha dichiarato Christian Freese, Head of EMEA di Jump - è quello di aiutare le persone a sostituire il proprio mezzo, offrendo diverse possibilità di sharing mobility, tutte attraverso Uber e con un'unica app. Non importa dove si voglia andare o quale sia il proprio budget, abbiamo sempre una soluzione adatta alle diverse esigenze. Quello che ci proponiamo è cercare di leggere i cambiamenti nell'approccio verso i trasporti da parte dei cittadini e attraverso le numerose partnership nel mondo, introdurre efficienti innovazioni tecnologiche che contribuiscano ad aiutare i nostri utenti a compiere scelte sempre più orientate alla sharing mobility".



Circa un viaggio su due nelle città di Berlino e Londra parte o finisce nei pressi di una stazione di trasporto pubblico, a testimonianza di come il servizio sia complementare con altre forme di trasporto. Il trend è simile in altre città, con circa 4 viaggi su dieci a Bruxelles, Parigi e Lisbona che iniziano o finiscono entro 200 metri da un hub di transito. L'utilizzo di Jump fornisce anche alcune indicazioni interessanti sul la fine dell'orario lavorativo nelle diverse città: dalle 6 alle 7 sono le corse più popolari a Berlino, Lisbona e Londra, mentre Parigi vede il suo picco dalle 7 alle 8. Bruxelles invece, dalle 5 alle 6. Le bici e i monopattini elettrici sono disponibili in Europa a Berlino, Bruxelles, Lisbona, Londra, Madrid, Malaga, Monaco di Baviera, Parigi, Roma e Rotterdam.