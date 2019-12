Enel X fornitore ufficiale ricarica campionato Etcr

Enel X, la linea di business avanzata di servizi energetici del gruppo Enel, sarà il fornitore ufficiale di ricarica intelligente del nuovo campionato ETCR, primo campionato al mondo di auto elettriche da turismo multimarca, lanciato dallo sport società di consulenza WSC. A partire da marzo 2020, Enel X fornirà stazioni di ricarica rapida da installare lungo i circuiti di gara del campionato ETCR.



"Collaborando con ETCR, stiamo rafforzando la nostra leadership tecnologica nel mondo del motorsport internazionale, confermando la nostra capacità di progettare soluzioni innovative in grado di adattarsi pienamente alle diverse esigenze dei campionati di corse - ha affermato Francesco Venturini, responsabile di Enel X -. Le nostre collaborazioni nel mondo degli sport motoristici elettrici ci consentono di sviluppare e testare nuove soluzioni per veicoli da corsa elettrici che possono quindi essere replicati sulla strada per l'uso quotidiano, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica nella mobilità elettrica e migliorare l'esperienza complessiva dei veicoli elettrici''.



"Enel X è un'azienda leader nello sviluppo di strategie e prodotti per la mobilità sostenibile in tutto il mondo. Avere ottenuto il loro supporto per la fornitura di caricabatterie su misura per le auto ETCR ci rende davvero orgogliosi - ha dichiarato il presidente della WSC Marcello Lotti - L'esperienza che hanno già acquisito grazie al loro coinvolgimento in altre categorie di sport motoristici parla da sé e non vediamo l'ora di stabilire una collaborazione lunga e di successo con loro''.



Questa iniziativa si aggiunge alle partnership che Enel X ha già messo in atto con la serie di monoposto completamente elettrica FIA Formula E e il campionato del circuito motociclistico completamente elettrico MotoE. La collaborazione con ETCR rafforza il ruolo di leader di Enel X nel mondo degli sport motoristici elettrici, ampliando e diversificando la gamma di soluzioni di ricarica mobile ad alta potenza che Enel X sviluppa per le competizioni dei campionati automobilistici.



Enel X fornirà due tipi di stazioni di ricarica DC veloci appositamente sviluppate per il campionato ETCR: un caricabatterie a connettore singolo da 60 kW e un caricabatterie a connettore doppio con due uscite da 60 kW in grado di erogare 120 kW quando è attiva una sola uscita. I caricabatterie, integrati in scatole con ruote personalizzate, saranno completamente mobili e in grado di caricare i veicoli ETCR in meno di un'ora.



ETCR è la nuova piattaforma internazionale di motori automobilistici da turismo, che coinvolge veicoli elettrici tecnicamente aggiornati e personalizzati per le corse. L'ETCR avrà un'impronta globale in Europa, Asia e America, con la costituzione, nei prossimi tre anni, di ulteriori campionati regionali paralleli alle serie mondiali.